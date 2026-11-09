Nel post-partita di Inter-Como, terminata 2-0 anche con un suo gol, Pio Esposito si è concesso ai microfoni di Sportmediaset, provando a riassumere i concetti che hanno guidato la sua squadra verso questo importante e meritato successo: "L'abbiamo incanalata con l'approccio che ci è un po' mancato a inizio stagione, siamo contenti anche per noi stessi. Stasera è stato fondamentale".

Che cosa è cambiato?

"Un po' di tutto, quando le cose non vanno bene si analizzano e si lavora. Non si migliora da un giorno all'altro, ma nelle ultime due partite ci sono stati begli approcci e belle vittorie".

I due gol ti ripagano del periodo sfortunato, tra questioni personali e febbre.

"Ci sono state un paio di settimane in cui non ero al top della forma, in una stagione può capitare. Ora sono contento di stare bene fisicamente, poi viene tutto di conseguenza".

Che messaggio avete mandato dopo la vittoria con il Como?

"Il messaggio è di pensare partita per partita, di affrontarle tutte in maniera molto seria. Ci teniamo molto".

Ora c'è la Nazionale, dovrai contribuire alle sorti dell'Italia.

"Sempre un onore, non un dovere. Da domani (oggi, ndr) si pensa alla Nazionale".