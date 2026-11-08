Il Como dovrà ritentare al prossimo giro. Arrivato con tutto l'entusiasmo del mondo a San Siro per la roboante vittoria contro il Lens, il gruppo di Cesc Fabregas perde l'ardore di Champions e da leone furioso diventa gattino impaurito al cospetto di un'Inter che fa ciò che vuole in campo. La vittoria per 2-0, frutto dei gol di Pio Esposito e Marcus Thuram, non rende le giuste misure della prova nerazzurra, capace di spegnere sul nascere ogni sorta di fuoco da parte degli avversari, inconsistenti nel primo tempo e poco produttivi nella ripresa, dove a parte qualche sortita di Nico Paz non producono nulla di interessante. Per l'Inter un successo prezioso e pesante, che fa arrivare alla sosta i nerazzurri in grande serenità e a contatto con la Lazio fermata dal Napoli.
IL TABELLINO
INTER-COMO 2-0
MARCATORI: 12' Esposito, 19' Thuram
INTER: 1 J. Martinez; 25 Akanji, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu (82' 8 Sucic), 7 Zielinski (73' 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco (88' 28 Pavard); 94 Esposito (73' 14 Bonny), 9 Thuram (88' 17 Diouf).
In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 21 Jones, 31 Bisseck, 46 Bovio, 53 Lavelli.
Allenatore: Cristian Chivu
COMO: 97 Sanchez; 27 Couto (74' 30 Liberali), 4 Ramon, 2 Kempf, 3 Valle (74' 16 Kaiki), 5 Perrone (46' 21 Ricci), 6 Milla; 7 Da Cunha (74' 8 Caqueret), 10 Paz, 20 Baturina (46' 28 Smolcic); 9 Douvikas.
In panchina: 1 Butez, 22 Vigorito, 13 Dossena, 15 Lahdo, 18 Goldaniga, 53 Kambwala, 54 Papaccioli, 55 De Paoli.
Allenatore: Cesc Fabregas
Arbitro: Chiffi. Assistenti: Colarossi - Bahri. Quarto Ufficiale: Marcenaro VAR: Paterna. AVAR: Gariglio.
Note
Spettatori: 77.593
Ammoniti: Esposito (I)
Possesso palla: 43%-57%
Tiri in porta: 4-1
Tiri totali: 14-5
Corner: 4-2
Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.
RIVIVI IL LIVE
90' + 4 - FISCHIA CHIFFI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER DOMA LO SPAURACCHIO COMO CON UN BEL 2-0 E SI RIAVVICINA ALLA LAZIO IN CLASSIFICA!!!
90' + 3 - Diouf prova a servire Barella di prima intenzione, il capitano è anticipato al momento del tiro in corner.
90' + 1 - Bonny entra in area, ma si incarta di fronte a due difensori avversari e getta alle ortiche una buona occasione
90' + 1 - Tre minuti di recupero.
90' - Crossa Paz, pallone che si spegne tra le braccia di Martinez. Poi grande chiusura di Bastoni su Milla.
87' - Ultimi minuti per Diouf e Pavard, che rilevano Thuram e Dimarco.
87' - Carlos Augusto parte in fuorigioco, la sua conclusione troppo strozzata era finita fuori.
85' - Bonny calcia trovando l'opposizione di Sanchez, anche qui però l'ivoriano era partito in offside.
84' - Nico Paz non ci sta: Kempf recupera palla all'improvviso e mette in mezzo per l'argentino che di prima intenzione scheggia la traversa.
83' - Fortuita ripartenza del Como, Akanji toglie le castagne dal fuoco chiudendo su Douvikas.
82' - Ovazione per Spence, dopo un grande recupero a chiudere la strada a Douvikas.
82' - Arriva il momento di Sucic, fuori Calhanoglu.
80' - Grande finta di Thuram che ubriaca Kaiki poi si invola in area, trovando un corner.
80' - Ancora Ramon di testa, conclusione debole parata con calma da Martinez.
79' - Recupero del Como dopo vigoroso contrasto su Barella, Bastoni spazza in fallo laterale.
78' - Dimarco ancora pericoloso, ancora bravo Sanchez ma c'era comunque fuorigioco.
77' - Ramon entra in area e prova il colpo di testa, mandando la palla abbondantemente a lato.
74' - Tre cambi nel Como: Liberali, Kaiki e Caqueret entrano al posto di Couto, Valle e Da Cunha
73' - Proprio Esposito lascia il campo, al suo posto Bonny. Dentro anche Mkhitaryan per Zielinski.
72' - Ripartenza Inter, Thuram punta Smolcic che però non abbocca. Sulla ripartenza del Como, Esposito viene ammonito per una netta trattenuta su Paz.
71' - Douvikas prova a controllare un pallone in area, ma viene anticipato da Bastoni.
69' - Esce l'Inter, Barella prova il tiro da appena fuori area che trova l'opposizione di un avversario.
67' - Imbucata di Da Cunha che mette in mezzo, Bastoni allontana col gambone.
67' - Possesso palla infinito del Como che giostra nella trequarti nerazzurra.
63' - Nico Paz spaventa l'Inter: tiro dalla distanza che rimbalza in area e sul quale Martinez si fa trovare pronto con un grande riflesso.
61' - Como che fatica a trovare le sue solite idee di gioco, Inter che controlla i ritmi.
58' - Nico Paz anticipa Carlos Augusto e prova la prima conclusione nello specchio della porta interista, bloccata da Martinez.
57' - Altro dialogo tra Thuram e Spence, il francese si avventa un pallone vacante e calcia un diagonale che termina fuori di nulla.
53' - Grandissima azione dell'Inter: cross dalla destra che Thuram con una giocata di suola riesce a convertire in un assist per Dimarco che calcia a botta sicura mandando sull'esterno della rete.
51' - Spunto di Barella bravo a scaricare su Dimarco il cui tiro potente finisce addosso a Sanchez.
51' - Fase un po' confusa del match, è Spence a tenere viva la manovra nerazzurra.
49' - Zielinski prova ad alleggerire la pressione comasca, prendendo anche fallo.
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19.09 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!
19.08 - Ricci entra per Perrone, in campo anche Smolcic per Baturina.
19.07 - Le squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa. Nel Como è pronto a entrare Ricci.
18.55 - Sono 77.593 gli spettatori presenti a San Siro, dei quali 1.545 nel settore ospiti.
HALFTIME REPORT - Il Como che arrivava a San Siro tra mille fanfare ha vissuto 45 minuti di pura apnea, imbrigliato dalla lucidità di manovra di un'Inter che non sbaglia nulla e che concede praticamente nulla agli avversari. Nel giro di sette minuti, la partita viene indirizzata dalle reti di Pio Esposito e Marcus Thuram, ma i nerazzurri creano altre occasioni interessanti con Josep Martinez che per un tempo rimane spettatore non pagante.
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45' + 1 - Finisce qui il primo tempo: l'Inter è avanti per 2-0 sul Como ed esce tra gli applausi convinti di San Siro.
45' + 1 - Un minuto di recupero. Cross di Carlos Augusto che Esposito riesce solo a toccare leggermentre su Sanchez.
44' - Brutto scontro tra Barella e Kempf, per Chiffi il fallo è del nerazzurro.
42' - Contropiede Inter che sfuma per un rimpallo fortuito su Barella.
40' - Thuram fa spellare le mani allo stadio con una veronica, poi Carlos Augusto impegna Sanchez che concede il primo corner.
38' - Barella ha qualcosa da ridire con Cecchi dopo un'azione del Como fermata per offside.
35' - Thuram arriva in area e mette un cross che però risulta impossibile per Dimarco, poi c'è fallo di Carlos Augusto.
32' - Douvikas lotta con Spence a ridosso della linea laterale, ma non riesce ad evitare che la rimessa vada all'Inter.
30' - Carlos Augusto a un soffio dal tris, ma l'azione viene fermata per fuorigioco.
29' - Svetta Carlos Augusto su una punizione di Calhanoglu, Sanchez para sicuro.
28' - Thuram ha da ridire su una rimessa laterale battuta da Valle in posizione non consona, Chiffi interviene.
26' - Inter che adesso sta facendo sfogare il possesso palla del Como.
23' - Como che ora prova a reagire, ma perde il filo di un'azione e regala rimessa all'Inter.
IL GOL DI THURAM: Lancio di Esposito per Dimarco che galoppa sulla sinistra, poi mette in mezzo per Spence che viene anticipato. Ma sul pallone vacante è lesto Thuram a calciare e bucare Sanchez per il 2-0.
19' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSS THUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMM!!!
16' - Thuram spizza di testa sul cross di Barella, la palla arriva fortuitamente su Dimarco che colto di sorpresa non calibra il tiro.
IL GOL DI ESPOSITO: Da un recupero di Dimarco, Zielinski lancia Spence che dialoga con Thuram e poi mette in mezz un pallone che Esposito da due passi deve solo spingere in porta.
12' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! PIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEEESPOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIITOOOOOOOOOO!!!
11' - Esposito calibra male il passaggio per Dimarco, palla che si perde sul fondo.
8' - Rischia il patatrac Ramon: un retropassaggio a Sanchez finisce con un rinvio che rimpalla su Calhanoglu e per poco non inganna la difesa biancoazzurra.
7' - Qualche scamaruccia tra Thuram e Milla in area lariana.
6' - Nico Paz recupera un pallone e innesca un contropiede per il Como, concluso dallo stesso argentino con un tiro che termina alto.
3' - Applausi per Carlos Augusto dopo una grande diagonale a togliere il pallone a Paz.
1' - Barella e Calhanoglu fermano Baturina, arriva a scoppio ritardato il fischio di Chiffi.
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18.04 - Spetta al Como il calcio d'inizio del match: PARTITI!
18.02 - Minuto di raccoglimento a San SIro in memoria di Jesus de Miguel
18.01 - Barella e Da Cunha davanti a Chiffi per il sorteggio.
17.59 - Inter e Como entrano in campo.
17.58 - Squadre nel tunnel che porta al campo.
17.47 - Inter e Como tornano negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.
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Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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