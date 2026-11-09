Quest'anno va a Gian Piero Gasperini il premio 'Un Cuore da Leone', alla quinta edizione, organizzato da Stelle nello Sport. Riconoscimento che viene assegnato a una figura sportiva per premiarne il coraggio e la responsabilità nell'affrontare le sue sfide. A margine della premiazione, l'allenatore della Roma si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti e ha parlato dell'attualità in casa giallorossa: "Che l'Inter sia una grande squadra si sa, lo è anche il Como. Questo avvalora maggiormente il campionato, che mi sembra sia equilibrato e straordinario".

Riconoscimento per la Capitale

Un campionato che in modo imprevedibile vede davanti le due capitoline, Roma e Lazio: "Una sorpresa un po' per tutti, però è un riconoscimento per la città. Per quanto ci riguarda ancora è presto, undici partite non sono molte ma sono significative del comportamento e dell'atteggiamento della squadra. La mia ambizione è guardare sempre avanti".