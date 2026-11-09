Sono tanti i calciatori dell'Inter impegnati in giro per il Mondo con le rispettive nazionali in questa sosta che durerà circa dieci giorni. Non solo i calciatori italiani, ma un elenco davvero lungo che coinvolge Brasile, Serbia, Croazia, Svizzera, Turchia, Costa d'Avorio, Francia, Inghilterra e Polonia.

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito

Italia-Francia, giovedì 12/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Milano

Belgio-Italia, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bruxelles

 

BRASILE

Carlos Augusto

Brasile-Giappone, sabato 14/11 ore 11:15 (ore 18:15 ora locale) - Amichevole | Singapore

Singapore-Brasile, martedì 17/11 ore 11:00 (ore 18:00 ora locale) - Amichevole | Singapore

COSTA D'AVORIO

Ange-Yoan Bonny

Costa d'Avorio-Gambia, giovedì 12/11 ore 20:00 (19:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Bouaké

Gambia-Costa d'Avorio, martedì 17/11 ore 17:00 (16:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Banjul

CROAZIA

Petar Sucic

Inghilterra-Croazia, giovedì 12/11 ore 20:45 (19:45 ora locale) – UEFA Nations League | Londra

Croazia-Cechia, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Osijek

FRANCIA

Andy Diouf, Marcus Thuram

Italia-Francia, giovedì 12/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Milano

Francia-Turchia, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bordeaux

INGHILTERRA

Djed Spence

Inghilterra-Croazia, giovedì 12/11 ore 20:45 (19:45 ora locale) – UEFA Nations League | Londra

Spagna-Inghilterra, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Madrid

POLONIA

Piotr Zielinski

Romania-Polonia, sabato 14/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bucarest

Polonia-Svezia, martedì 17/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Breslavia

SERBIA

Aleksandar Stankovic

Serbia-Germania, venerdì 13/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Belgrado

Grecia-Serbia, lunedì 16/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Volo

SVIZZERA

Manuel Akanji

Slovenia-Svizzera, venerdì 13/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Maribor

Svizzera-Scozia, lunedì 16/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | San Gallo

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Turchia-Belgio, giovedì 12/11 ore 18:00 (20:00 ora locale) – UEFA Nations League | Izmir

Francia-Turchia, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bordeaux

Sezione: News / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 15:07 / Fonte: Inter.it
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione