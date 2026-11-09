Nella sua moviola su Pressing, Graziano Cesari evidenzia un paio di episodi di Inter-Como. "Al 25' il Como vuole un rigore, Spence spinge Baturina che non ha possibilità di arrivare sul pallone. Il direttore di gara sta guardando da un'altra parte. Un'ingenuità di Spence, ma per me la spinta è molto leggera. Ha rischiato".

"Barella non viene ammonito al 22' - aggiunge Cesari - e ferma un'azione potenzialmente pericolosa. L'intervento è in ritardo, non ha possibilità di prendere palla, è il giallo più facile della storia. Non è un grave fallo di gioco, ma il giallo ci sta".