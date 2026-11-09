Meteorismi, aerofagie, altri disturbi intestinali? Per l'Inter - nell'immediato prepartita col Como dalla pancia piena... - non c'era che l'imbarazzo della scelta circa il più potenziale dei 'disagi' olfattivi da mettere in conto per doverlo poi sopportare. Ma pure a gara in corso sussisteva il fondato timore che la 'pancia gonfia' dei lariani - reduci dalla scorpacciata europea in casa del Lens, cittadina limitrofa alla storica regione transalpina della Piccardìa conglobata da un decennio nell'Alta Francia - potesse sortire degli spiacevoli effetti indesiderati. Dunque lasciando presagire ben poche speranze che i nerazzurri potessero respirare in campo a pieni polmoni...

Si chiede venia per un'introduzione apparentemente trash, ma si starebbe facendo solo mera... cronaca. Ed infatti, almeno stavolta, gli eventuali problemi di " "approccite”, ovvero inconscia fatica nell’approccio alle gare" (Conticello della rosea dixit), non si sarebbero potuti ascrivere alla diretta responsabilità di tecnico e giocatori nerazzurri. Un sollievo mica da niente! Ad essere onesti, però, e a ben guardare, per tutti loro non ci sarebbero stati approccio ed incentivo migliori di quelli desumibili da certe loro reactions - introduttive alla sfida di San Siro - ipotizzate e condensate nel seguente quadro copetero altrui:

1) ARRICCHITA la cineteca di Appiano Gentile con le disavventure da film horror della Rometta manchesteriana esibitasi nella pellicola "Balerdi... senza gloria". Con lo United che, nel frattempo, è finito per giunta penultimo in Premier;

2) SCROLLATE LE SPALLE di fronte al progressivo sfacelo allegriano con uno spogliatoio partenopeo strapieno di giocatori in lotta tra di loro. Col Corsport di sabato che si spingeva financo a riscrivere l'orografia della regione Campana, ora contraddistinta da ben 3 vulcani: "il Vesuvio, i Campi Flegrei e Castelvolturno" (cit.). E che dire poi delle pubbliche effusioni domenicali tra Gattuso ed Allegri? Evidentemente non ci sono più gli spogliatoi di una volta, ma soprattutto è la 'buon costume' che farebbe pesare la sua riconversione in altro servizio di polizia morale...

3) GODUTO COME RICCI - ma non quanto l'ex rossonero omonimo nel penultimo derby del marzo scorso - per lo spegnimento di certi fuochi fatui stracittadini ad opera di dopolavoristi austro-ungarici, un tempo sudditi di Cecco Beppe;

4) STUPITI dai boccheggiamenti tecnici di Sarri sulla panchina bergamasca: e per fortuna che gli avversari in Conference erano kazaki e non 'a-zeri'... Le speranze di salvarla - nonostante la sopraggiunta ma striminzita vittoria a Monza - si starebbero affievolendo e dopo la sosta il popolo bergamasco, in caso di malparata, impiegherebbe poco ad allestire il patibolo per Sarri con un 'boia' diversamente nerazzurro;

5) BASITI dalla strizza di Spalletti e dei sodali bianconeri per le turbolenze sopportate sul loro volo AZ 67. D'altronde, mica tutti sanno scegliersi le giuste compagnie (aeree) per rientrare dall'Olanda in tutta serenità...

6) SPERANZOSI, a latere, che "Ringhio Starr" - l'appellativo derivato dall'iconico batterista dei Beatles ed attribuito al Gattuso partenopeo nonostante quel suo ennesimo fallimento in panchina - dimenticasse, per una volta, bacchette e spazzole a Formello... Alla fine, al Maradona, Rino è riuscito a spazzolarsi almeno un punto.

Di fronte a questo stillicidio di vicissitudini altrui soprattutto infrasettimanali, c'era piuttosto il rischio che alla pancia piena dei lariani potesse fare da contraltare la testa fuorviata dei nerazzurri. Solo che il brain storm alla Pinetina deve aver proprio sortito effetti esclusivamente benevoli, se non fosse che mercoledì scorso era giunta - come un fulmine a cielo sereno - la designazione di Chiffi per Inter-Como.

Si era pensato subito che altro non potesse essere che l'ennesima 'perfida carineria' (non richiesta) confezionata dal designatore Orsato. Con Chiffi - dopo Doveri e Mariani - sembrava proprio completato il Triplete degli arbitri sgraditi (non solo dai nerazzurri). Ad atterrire - nello specifico del fischietto di natali patavini - era il suo score con l'Inter, già da prima la squadra più diretta in carriera con gli incroci ora arrivati a 21.

Estrapolandone i 2 cardini principali, la percentuale di vittorie ed il saldo rigori risultavano ben più che anomali rispetto a quelli, più 'omogenei', maturati con gli altri club di prima fascia. Eccone un breve dettaglio:

• Milan: 76% (13 vit. su 17) e rigori a +3;

• Juve: 73% (14/19) e 0;

• Napoli: 69% (11/16) e +4;

• Lazio: 67% (10/15) e +2;

• Roma: 67% (10/15) e 0;

*****************************

• Inter: 55% (11/20) e -1

E te pareva che i nerazzurri non risultassero ultimi 2 volte in questa particolare graduatoria!

E per quanto i benefici dell'aggiornamento di ieri sera - con la percentuale leggermente lievitata al 57% (12 vittorie su 21 incroci) - servano a camuffare un trend utile solo ad alimentare nefasti retropensieri, verrebbe in mente un'unica chiave di lettura. Ossia che la gestione pressoché insindacabile di Inter-Como da parte di Chiffi possa essere stata frutto anche di un inaspettato ripasso di catechesi statistica impartito appositamente dal designatore. Chè quei due ne avrebbero di vicende antinerazzurre da farsi, in qualche modo, perdonare.

A memoria personale, infatti, argomentare di Chiffi in termini di inappuntabilità (depennate le sue direzioni in 2 recenti goleade nerazzurre fuori casa come lo 0-5 contro il Sassuolo dello scorso febbraio e lo 0-6 contro la Lazio del dicembre 2024) sarebbe finora suonato più blasfemo di una bestemmia in chiesa.

Poi ieri sera i nerazzurri si sono messi di buzzo buono - nonostante i precitati rischi olfattivi - ed hanno contribuito ad agevolargli il compito annichilendo il Como per tutta la partita, ma soprattutto con un avvio bruciante. Il decantato Fabregas - al di là della sua onestà di giudizio finale- non c'ha capito una mazza sin dall'inizio (mi si perdoni il linguaggio forbito...), né ha saputo porvi rimedio nella 2a frazione. E non ci sarebbe nulla di cui stupirsi se il tecnico catalano non si desse pace per aver scoperto che la succitata Piccardìa non fa rima in nessun modo con la Lombardìa: almeno con quella nerazzurra!

Durante l'ultima sosta dell'anno solare resterà infine da accertare se il Como - per la 2a sconfitta in campionato - subirà ora gli stessi processi sommari mediatici ed i tribunali dell'inquisizione social affrontati dai nerazzurri, fermi ad una soltanto. Per quanto si possa già essere certi che si rivelerà solo una pia illusione, al pari dei bisognosi dirimpettai che non manifesteranno la benché minima gratitudine dopo aver consentito loro di rimettere (momentaneamente) piede nel solco dell'Europa che conta grazie al sorpasso sul Como al 4° posto.

Chissà se invece il buon Luigi Garlando - dopo aver (con troppa fretta?) celebrato "L'onda blu" comasca attraverso la sua rubrica 'La sveglia" dello scorso venerdì 6 - dedicherà analoghe e meritate attenzioni anche ad un cargo nerazzurro battente, per lo più, bandiera italiana. Se del caso, ci si permette allora di pensare che avrà sperabilmente lo scrupolo di non interrompere il lungo letargo - se non proprio il definitivo oblio - a cui pare essersi autocondannato l'umarell di Fusignano. Se interpretabile come una pur silente - ma sempre tardiva - subforma di onestà intellettuale da parte di Arrigo, solo gli albori della primavera prossima potranno, semmai, svelarlo.

Orlando Pan