Hakan Calhanoglu è l'unico giocatore di rilievo della rosa dell'Inter con il contratto in scadenza al prossimo giugno, come detto dal presidente Beppe Marotta. E anche ieri ha avuto modo di parlare della questione, una volta finita la gara con il Como. Dalle parole del centrocampista non è filtrata preoccupazione o nervosismo sul tema.

"In ballo c'è il possibile rinnovo di contratto di cui parleranno l'Inter e il suo procuratore cercando l'intesa per andare oltre la scadenza della prossima estate - si legge sul Corriere dello Sport -. La buona notizia per i tifosi nerazzurri, in attesa di capire cosa accadrà, è che da parte del turco non c'è alcuna preclusione nel prolungare l'intesa con i nerazzurri. Ovviamente bisognerà trovare la quadra dal punto di vista economico, ma il centrocampista non sembra affatto preoccupato".