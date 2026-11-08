Grande momento per Carlos Augusto, autore di un’altra grande prestazione contro il Como. L’esterno brasiliano ha commentato così la sfida vinta oggi contro i lariani ai microfoni di Radio TV Serie A: “È stata una grande partita, abbiamo giocato bene anche senza palla che è quello che proviamo a migliorare e dove a inizio stagione abbiamo sofferto un po’. Anche a Rotterdam abbiamo fatto bene in questo senso. Dobbiamo continuare così, ora c’è la sosta ma siamo a novembre e ci sono ancora tante partite.

Sapevamo della loro qualità, stanno bene, erano in fiducia dopo la vittoria in Champions, ma sapevamo quello che dovevamo fare e ci siamo riusciti. Io mi sono trovato sempre bene in questo gruppo, è la verità: siamo una famiglia, siamo tutti amici. Sono felice per il nostro momento, ho preso il ritmo partita e voglio continuare così per aiutare i compagni”.