" San Siro l’Inter dovrà giocare così, alternando blocco basso e pressione alta, con umiltà e coesione. Il Como non perdona". Questo il parere espresso ai microfoni de La Repubblica da Aldo Serena in vista della gara di questa sera tra gli uomini di Cristian Chivu e quelli di Cesc Fabregas. "Cosa può mettere in difficoltà i nerazzurri? Lucas Da Cunha e compagni hanno un fraseggio corto che destabilizza, ti divide e ti spezza. Parte dal basso, poi interrompe la ragnatela dei passaggi per verticalizzare. Il portiere dell’Inter non dovrà sbagliare nelle uscite".

Il Como può fare il colpaccio?

"Fabregas ci proverà seriamente, anche perché contro l’Inter non ha mai vinto. È un allenatore illuminato. Un minuto dopo il 9-1 a Lens, già lavorava per far dimenticare ai suoi giocatori quel risultato eccezionale".

Prenderà esempio dal Milan nel derby?

"Non prenderà esempio da nessuno, ha la sua idea di calcio. Il Milan è stato bravo a sfruttare un’Inter sfilacciata".

Senza Lautaro, chi è il vero leader dei nerazzurri?

"Tecnicamente, Thuram. Sa far lievitare la squadra. Come leadership, Zielinski è molto importante. E poi c’è Mkhitaryan, esperto di calcio e di vita".

Pio Esposito ha segnato al Feyenoord. Douvikas è capocannoniere in Europa. Si aspetta che saranno decisivi?

"Pio sa fare benissimo alcune cose, meno bene altre. Per aiutarlo servono velocità sugli esterni e cross. Douvikas è lucido in area, cerca la profondità e non finisce in fuorigioco, perché i compagni lo servono al momento giusto".

Chivu e Fabregas sono giovani allenatori, cresciuti nel calcio in cui si gioca ogni tre giorni. È un vantaggio?

"A differenza dei colleghi più anziani, sanno usare i finali di partita anche per fare prove tattiche e dosare le energie, aiutati dai cinque cambi. E non se ne lamentano".

Chivu non ha parlato alla vigilia, Fabregas sì. Da uomo di comunicazione, che ne pensa?

"Ogni allenatore deve essere fedele al proprio carattere. Mi sembrano scelte coerenti con le rispettive personalità".

Quanto conta vincere oggi?

"Molto. L’Inter deve dimostrare ai tifosi e a se stessa che quella del derby non era la vera squadra. Per il Como sarebbe un altro passo nella crescita, e resterebbe attaccato alla vetta".

Come finisce stasera?

"Pronostici non ne faccio. Mi aspetto una partita divertente, in cui ciascuno farà valere le proprie idee, senza troppi calcoli".