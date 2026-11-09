Nel corso di una recente puntata di "Fenomeni" sul canale YouTube di Prime Video, l'ex calciatore Alexandre Pato ha raccontato alcuni aneddoti relativi al proprio periodo al Milan e alla rivalità con l'Inter: "C'erano altre squadre che mi volevano, come Inter, Barcellona e Chelsea, anche Atletico Madrid. Guardavo i rossoneri in quel momento perché avevano rivinto la Champions League e poi c'era il mio idolo Ronaldo: il mio sogno era giocare con lui quindi ho scelto io il Diavolo per giocare con loro".
Sul derby di Milano: "È la partita più bella che c'è in Italia: tanti tifosi e tanta battaglia. Io e Julio Cesar litigavamo e lui mi dice che io gli ho fatto solo un gol e invece sono tre i gol. Perché lui dice 1? Fa il fenomeno (ride, ndr). Fuori dal campo mi trovavo bene con i brasiliani nerazzurri, ma in campo era guerra. La stracittadina del 2011 vinta 3-0? Io ho fatto doppietta, meno male che non c'era il VAR all'epoca sennò mi cancellavano il secondo gol perché ero un pochettino in fuorigioco".
Autore: Carlo Alberto Gamba
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