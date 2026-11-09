La particolarità che emerge dai convocati di Roberto Mancini per le prossime gare di Nations League contro Francia e Belgio è la poca presenza di giocatori provenienti dalle big. Un tema che il CT azzurro spiega così nel corso della prima conferenza stampa di Coverciano: "Storicamente Juve, Inter e Milan davano un blocco alla Nazionale e questo rendeva il lavoro del CT un po' più semplice. Però proprio per questo motivo noi andiamo a cercare giocatori in giro, anche un po' più giovani. Avere un blocco di una squadra o dell'altra che giocano insieme in Champions è sicuramente un vantaggio".

Il Mancio si è poi espresso dulla proposta di mettere le gare di Nations League a inizio o a fine stagione: "A me non è piaciuta tanto la sosta con quattro partite, non ti dà la possibilità di lavorare e hai quattro partite con due viaggi di mezzo. Non so che soluzione si possa trovare, anche questa mi sembra un po' difficile". Per la gara contro la squadra di Zinedine Zidane, è atteso il pubblico delle grandi occasioni a San Siro: "L'entusiasmo ritrovato ci fa piacere, ma dobbiamo ancora alzare l'asticella".