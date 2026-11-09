Il cambio di stagione arriva nel momento giusto per l’Inter, proprio come ritrovare nell’armadio il cappotto preferito e riscoprirlo perfetto per affrontare i primi freddi. Dopo un derby troppo brutto per essere vero, sottolinea il Corriere della Sera, i nerazzurri hanno iniziato a mostrare i primi segnali di trasformazione già in Champions League contro il Feyenoord, confermandoli poi con il Como. Una squadra più bassa, ma allo stesso tempo più reattiva e aggressiva in fase di pressione, capace di ribaltare rapidamente l’azione e soprattutto più concreta sotto porta, in rapporto alle occasioni create. La prova di forza contro i lariani ha permesso ai campioni d’Italia di recuperare due punti alla capolista Lazio, ora distante una sola lunghezza, respingendo contemporaneamente gli assalti di Roma e Milan. Un risultato che consente di guardare con fiducia alla ripresa del campionato, quando nel motore nerazzurro torneranno anche Lautaro, Jones e Stones.

Equilibrio

La novità più significativa riguarda il ritrovato equilibrio della squadra. La linea difensiva, meno esposta agli attacchi in profondità e alle incursioni alle spalle, ha ridotto sensibilmente i rischi. Non a caso, per la prima volta in questa stagione, l’Inter è riuscita a chiudere due partite consecutive senza subire gol. Anche l'inserimento di Spence dal primo minuto ha contribuito a ristabilire gli equilibri sulle corsie esterne, rendendo la squadra più compatta e armoniosa. In definitiva, un’Inter che sembra aver ritrovato la propria identità, tornando ad avvicinarsi al modello che le ha permesso di vincere tanto. A beneficiarne è anche il reparto offensivo, con una coppia di attaccanti sempre più coinvolta nella manovra e decisiva in zona gol. Thuram è protagonista a tutto campo, mentre Pio Esposito, sbloccato a Rotterdam, sta attraversando un momento particolarmente positivo. Una condizione che gli è valsa anche la convocazione del ct Mancini per le sfide contro Francia e Belgio.