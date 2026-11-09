Marcus Thuram e Pio Esposito guidano l'Inter nel successo contro il Como e guidano anche l'attacco della formazione ideale dell'undicesima giornata di Serie A stilata da Whoscored.com. Formazione che vede protagonista anche la Roma, con tre elementi (Mario Hermoso, Wesley e Matias Soulé), mentre Venezia e Bologna portano due elementi a testa. Completano il quadro Elia Caprile del Cagliari e il capitano del Frosinone Ilario Monterisi.

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