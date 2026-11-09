Marcus Thuram e Pio Esposito guidano l'Inter nel successo contro il Como e guidano anche l'attacco della formazione ideale dell'undicesima giornata di Serie A stilata da Whoscored.com. Formazione che vede protagonista anche la Roma, con tre elementi (Mario Hermoso, Wesley e Matias Soulé), mentre Venezia e Bologna portano due elementi a testa. Completano il quadro Elia Caprile del Cagliari e il capitano del Frosinone Ilario Monterisi.

Sezione: News / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 19:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.