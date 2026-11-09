L'Inter ha demolito il Como molto più di quanto non dica il 2-0 finale. Il Como "di Fabregas". Giustamente. E l'Inter? Di chi è l'Inter? forse non di Cristian Chivu?

Il ritornello è tristemente noto: "L'Inter è troppo più forte delle altre". Come a dire: anche il mio salumiere sarebbe in grado di guidarla dalla panchina. Vorrei proprio vedervi, uno per uno, ad allenare l'Inter.