Potrebbe accorciarsi di una unità il blocco di giocatori dell'Inter impegnati con le proprie Nazionali in questa finestra di novembre: è in bilico infatti la posizione di Ange-Yoan Bonny, entrato ieri nella parte finale del match contro il Como. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore ivoriano ha accusato un problema che andrà valutato nel dettaglio domani. Qualora il responso dei controlli fosse negativo, il giocatore rimarrà a Milano e non si aggregherà alla Costa d'Avorio.