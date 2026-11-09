Potrebbe accorciarsi di una unità il blocco di giocatori dell'Inter impegnati con le proprie Nazionali in questa finestra di novembre: è in bilico infatti la posizione di Ange-Yoan Bonny, entrato ieri nella parte finale del match contro il Como. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore ivoriano ha accusato un problema che andrà valutato nel dettaglio domani. Qualora il responso dei controlli fosse negativo, il giocatore rimarrà a Milano e non si aggregherà alla Costa d'Avorio. 

Sezione: Focus / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 15:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.