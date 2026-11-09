Il convincente successo contro il Como ha consolidato ulteriormente lo status dell’Inter come principale candidata alla conquista dello Scudetto. I nerazzurri - al momento secondi in classifica - hanno reagito nel miglior modo possibile alla sconfitta nel derby e il secondo titolo consecutivo – come riporta Agipronews - si gioca a 1,65 su William Hill. Alle spalle della squadra di Chivu, c'è la Roma di Gasperini, imbattuta in campionato e a due punti dalla vetta. Il tricolore ai giallorossi, che contro il Sassuolo hanno conquistato la terza vittoria consecutiva in Serie A, scende ancora, da 5,00 a 3,75 su 888sport. Sul terzo gradino del podio, c’è la Lazio. La capolista a Napoli ha confermato la sua imbattibilità (finora ha raccolto, in undici giornate, nove successi e due pareggi) e il tricolore biancoceleste è fissato a 9,50, seguito da Milan e Como a 11,00. La squadra guidata da Cesc Fabregas si è sì inchinata all'Inter a San Siro, ma continua a rimanere nel novero degli outsider, come il Milan di Amorim che ha vinto quattro delle ultime cinque partite in Serie A. Si mantengono a distanza siderale Juventus e Napoli fissate nell'ordine a 50 e 100 volte la posta.