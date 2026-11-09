Tra i tanti spettatori presenti ieri a San Siro per Inter-Como, figurava anche la giovane stella del nuoto rumeno e internazionale David Popovici, campione olimpico, mondiale ed europeo, che è stato ospite del club nerazzurro. Il ventiduenne nuotatore, presente a Milano per partecipare ai Planet Water Days, ha assistito all'incontro dalla tribuna dello stadio Giuseppe Meazza, ricevendo un'accoglienza particolare da parte dell'Inter con tanto di maglia personalizzata con il cognome Popovici e il numero 54. Il campione olimpico ha ricambiato l'ospitalità con un messaggio di incoraggiamento alla squadra: "Forza Inter!".

Al termine della partita, inoltre, Popovici ha incontrato il suo connazionale Cristian Chivu negli spogliatoi. I due sportivi romeni si sono scambiati alcuni doni, in un momento ripreso e condiviso sui rispettivi profili social. L'allenatore dell'Inter ha autografato la maglia destinata al nuotatore, accompagnandola con una dedica: "Sei fonte di ispirazione e motivo di orgoglio! A David, con grande amicizia!".