Se in campo sta vivendo un periodo eccellente, trascinatore dell'Inter e nuovamente nella lista dei convocati di Zinedine Zidane, anche fuori dal campo Marcus Thuram se la sta cavando discretamente. L'argomento è la Tikus srl, di cui qualche settimana fa, informa Affari Italiani, è stato approvato il primo bilancio 2025 chiuso con un utile di 105 mila euro a fronte di ricavi per oltre 1,7 milioni di euro. Nel CdA della società, di cui l'attaccante è socio unico e presidente, figurano anche il padre Lilian e il fratello Khephren.

Anche Khephren

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