Pochi dubbi tra i tifosi nerazzurri nel definire il Player Of The Match di Inter-Como: la scelta è caduta su Marcus Thuram, autore del gol del 2-0 e di una partita complessivamente da trascinatore assoluto contro i lariani di Cesc Fabregas. Dopo il riconoscimento della Serie A, anche i supporters interisti premiano la grande serata di Tikus.

Sezione: Focus / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 17:51
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.