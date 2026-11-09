Il progetto Generali Stadium, che vede impegnate Inter e Milan, attraverso le rispettive proprietà Oaktree e RedBird, si sviluppa anche sui tavoli degli avvocati. La costruzione del nuovo stadio di San Siro, infatti, coinvolge diversi studi legali italiani, chiamati ad affrontare le differenti componenti di un’operazione che comprende lo sviluppo immobiliare e infrastrutturale del nuovo impianto e la partnership commerciale con il Leone di Trieste. Secondo quanto ricostruito da TopLegal, sul versante rossonero Chiomenti affianca Milan e RedBird nel progetto del nuovo stadio. Tra i professionisti coinvolti figura Federico Vanetti, partner specializzato in diritto amministrativo e urbanistico, che ha partecipato anche a una conferenza di servizi preliminare sul progetto, nell’ambito del procedimento relativo all’acquisizione delle aree di San Siro e allo sviluppo del nuovo impianto.
Sul fronte nerazzurro, l’operazione è seguita internamente da Oaktree. Un capitolo distinto riguarda l’accordo commerciale con Generali, annunciato il 29 ottobre, che attribuisce al gruppo assicurativo i diritti di denominazione del futuro stadio, denominato per l’appunto Generali Stadium, e prevede una partnership assicurativa con entrambi i club. Sempre secondo la ricostruzione di TopLegal, Fivers ha affiancato Milan e RedBird nell’accordo con Generali, mentre il gruppo assicurativo, come già anticipato nelle scorse settimane, è stato assistito da Molinari, con un team guidato dai partner Matteo Almini e Daniele Sotgiu
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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