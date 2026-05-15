Marcus Thuram, protagonista della vittoria dell’Inter in Coppa Italia, ha regalato un curioso momento di spontaneità ai microfoni di Inter TV.

“La dedico a Marco Materazzi”

L’attaccante francese ha dichiarato:

“Dedico questa vittoria a Marco Materazzi. Come mai? Non so perché mi è venuto così”. Una frase detta con naturalezza che ha strappato un sorriso allo stesso Thuram e ha rapidamente fatto il giro dei social.

La risposta social di Materazzi

L’ex difensore nerazzurro ha accolto con ironia la dedica, ricondividendo le parole del francese e commentando semplicemente: “Così”.

Il ringraziamento di Thuram

Il gesto ha chiuso il piccolo siparietto con un ulteriore scambio tra i due:

“Grazie Marcus”, ha replicato Materazzi, suggellando il momento di simpatia tra passato e presente nerazzurro.