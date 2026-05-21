Tanti ex nerazzurri oggi all’Arena Civica dove l’inter si è allenata davanti ai tifosi con le leggende nerazzurre per festeggiare il 21esimo Scudetto e la decima Coppa Italia. Lautaro ha abbracciato Danilo D’Ambroso e Fabio Galante, Bastoni e Dimarco hanno salutato Antonio Candreva. Presente anche Massimo Moratti.