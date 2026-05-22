Mentre il dibattito sulla nascita di NBA Europe, col possibile coinvolgimento delle proprietà di alcuni club calcistici europei, continua, i giocatori di calcio vengono chiamati a cimentarsi nei numeri con la palla a spicchi. Questa volta è toccato ai giocatori dell'Inter misurarsi nel contest della pagina europea della NBA 'Spin the Ball', dove bisogna far roteare la palla sul dito più a lungo possibile. Lautaro Martinez, Carlos Augusto, Stefan de Vrij, Davide Frattesi e Marcus Thuram i giocatori che si sono cimentati nella sfida, anche se gli esiti sono stati decisamente rivedibili. Per la cronaca, il più 'bravo' pescato da NBA Europe è stato sin qui l'algerino Ramy Bensebaini del Borussia Dortmund, capace di tenere la palla per oltre 14 secondi.