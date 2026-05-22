Mentre il dibattito sulla nascita di NBA Europe, col possibile coinvolgimento delle proprietà di alcuni club calcistici europei, continua, i giocatori di calcio vengono chiamati a cimentarsi nei numeri con la palla a spicchi. Questa volta è toccato ai giocatori dell'Inter misurarsi nel contest della pagina europea della NBA 'Spin the Ball', dove bisogna far roteare la palla sul dito più a lungo possibile. Lautaro Martinez, Carlos Augusto, Stefan de Vrij, Davide Frattesi e Marcus Thuram i giocatori che si sono cimentati nella sfida, anche se gli esiti sono stati decisamente rivedibili. Per la cronaca, il più 'bravo' pescato da NBA Europe è stato sin qui l'algerino Ramy Bensebaini del Borussia Dortmund, capace di tenere la palla per oltre 14 secondi. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 22 maggio 2026 alle 21:13
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.