Tre leggende nerazzurre nella stessa foto. Oggi All’Arena Civica erano presenti anche diversi grandi ex nerazzurri. Lautardo Martinez ha posato in particolare con Giuseppe Baresi e Giuseppe Bergomi: “Nerazzurri per sempre”, si legge nella didascalia.

Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 21 maggio 2026 alle 20:15
Autore: Ludovica Ferrante
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