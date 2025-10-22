Partito dalla panchina, Federico Dimarco fa comunque il suo ingresso sul campo del Lotto Park subentrando ad Alessandro Bastoni al 59esimo. Una staffetta che vale all'esterno di centrocampo dell'Inter la sua 300entesima presenza con la maglia della sua Beneamata. Un traguardo che l'agenzia che cura gli interessi del classe '97, la Roc Nations celebra sui social: "Sottoscrivere la 300esima partita con una vittoria in Champions League e indossando la fascia da capitano" si legge nel post di congratulazioni rivolte al 32 di Chivu: "Ne arriveranno molti altri".

