La Champions League sembra essere l’habitat ideale per Lautaro Martinez. Lo dimostra il numero dei gol segnati: ben 11 in questo solare, numeri che lo rendono il calciatore più prolifico nel 2025. Ecco il post di Opta:

“Lautaro Martínez è il giocatore che ha segnato più gol in Champions League nel 2025: 11 reti per l’argentino. Habitat”.

Sezione: Stats / Data: Mer 22 ottobre 2025 alle 00:52
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
