Dopo il pareggio contro il Parma ottenuto dall'Inter Women, le nerazzurre di Piovani come il resto della Serie A Women si fermano per la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali.

Di seguito il programma completo delle partite che vedranno coinvolte le calciatrici dell'Inter:

BEATRICE MERLO, ELISA POLLI, MARTINA TOMASELLI - Italia
24.10.2025 - Italia-Giappone - Amichevole
28.10.2025 - Italia-Brasile - Amichevole

MARIE DETRUYER, TESSA WULLAERT - Belgio
24.10.2025 - Irlanda-Belgio - Nations League
28.10.2025 - Belgio-Irlanda - Nations League

MARIJA ANA MILINKOVIĆ - Bosnia ed Erzegovina

CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR, KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR - Islanda
24.10.2025 - Irlanda del Nord-Islanda - Nations League
28.10.2025 - Islanda-Irlanda del Nord - Nations League

HALEY BUGEJA - Malta
25.10.2025 - Malta-Bielorussia - Amichevole
28.10.2025 - Malta-Bielorussia - Amichevole

MAŠA TOMAŠEVIĆ - Montenegro
24.10.2025 - Croazia-Montenegro - Amichevole
27.10.2025 - Croazia-Montenegro - Amichevole

KATIE BOWEN - Nuova Zelanda
24.10.2025 - Messico-Nuova Zelanda -Amichevole
27.10.2025 - USA-Nuova Zelanda - Amichevole

HENRIETTA CSISZÁR - Ungheria
24.10.2025 - Ungheria-Lussemburgo - Amichevole
28.10.2025 - Slovacchia-Ungheria - Amichevole

CHIARA ROBUSTELLINI, IRENE SANTI, ELENA BELLI - Italia U23
23.10.2025 - Olanda-Italia - Amichevole
27.10.2025 - Italia-Scozia - Amichevole

CAROLINE PLEIDRUP - Danimarca U23
22.10.2025 - Finlandia-Danimarca - Amichevole
25.10.2025 - Danimarca-Messico - Amichevole

LIDIA CONSOLINI - Italia U19
23.10.2025 - Italia-Danimarca - Amichevole
26.10.2025 - Italia-Danimarca - Amichevole

MATILDE ROBBIONI, MARTINA BRESSAN, SOFIA VERRINI, RACHELE GIUDICI, MARTINA ROMANELLI - Italia U17

MONDIALE IN MAROCCO DAL 12 OTTOBRE ALL’8 NOVEMBRE
Italia-Costa Rica 3-0
21.10.2025 - Marocco-Italia
24.10.2025 - Brasile-Italia

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 21 ottobre 2025 alle 20:02
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Print