Il gol di Totti, la doppietta di Pazzini e la vittoria della Sampdoria che allontana il sogno scudetto alla Roma a tre giornate dalla fine, con l'Inter che riesce poi a conquistare il leggendario Triplete. A ricordare quella disastrosa partita per i colori giallorossi è Jeremy Menez, intervistato da l'Ultimo Uomo: "È stata bella e brutta contemporaneamente. Bella perché comunque abbiamo fatto una stagione della Madonna", premette il francese.

"Siamo arrivati a quella partita che mancavano tre, quattro giornate, e l’ambiente era troppo bello - prosegue Menez -. A Roma, quando ti avvicini al primo posto e poi rischi di vincere qualcosa, la città diventa una cosa fantastica. È stato bello tutta la settimana, poi è diventato tutto il contrario dopo la partita. Avevamo la partita in mano, vincevamo per 1 a 0, e poi perdiamo per 2 a 1. Il calcio a volte è così: cerchi di trovare spiegazioni, ma devi semplicemente accettarlo. Mi ricordo che negli spogliatoi, tra primo e secondo tempo, un paio di giocatori della Roma si sono messi a litigare. Anche Ranieri si è inc*****o con la squadra ma evidentemente non è servito".