Lautaro Martinez aggiorna le statistiche personali con la rete di ieri sera in Champions League in casa dell'Union Saint-Gilloise. Riporta Tuttosport: gol numero 159 nel complesso, a -2 da Sandro Mazzola nella classifica all-time dei marcatori nerazzurri. La ventinovesima nelle competizioni internazionali, raggiungendo così Giuseppe Meazza: ha davanti soltanto Altobelli a quota 35 centri.

In Champions League l'argentino è già il migliore della storia nerazzurra con 24 gol siglati in carriera ed è attualmente il giocatore ad aver segnato più gol nel torneo nell'anno solare 2025, 11, davanti a Kane e Mbappé che sono a 10 ma giocheranno stasera.