Dal prato dell'Anderlecht Stadium di Bruxelles, Beppe Marotta offre le sue sensazioni a Sky Sport, a pochi minuti dal kick-off di Union Saint-Gilloise-Inter, terza giornata della League Phase di Champions League: "La squadra arriva col massimo rispetto per un avversario che ha fatto bene, con la consapevolezza di recitare un ruolo da protagonista provando a vincere in questo stadio che è un ostacolo non da poco visto il calore della gente", le parole del presidente nerazzurro.

Vi aspettavate questo impatto da Pio Esposito e Bonny?

"Per quanto riguarda Esposito, è con noi da quando era bambino, quindi ne abbiamo apprezzato da sempre le qualità calcistiche e soprattutto umane. Ha grande umiltà e voglia di apprendere giorno dopo giorno, caratteristiche che lo avviano a diventare un campioncino. Quanto a Bonny, i riscontri dell'area tecnica, di Ausilio e Baccin, erano positivi. Ma non dimentichiamoci che Chivu lo ha allenato per tre mesi (al Parma, ndr) e, quindi, anch'egli ha avallato la nostra ipotesi di acquisizione".