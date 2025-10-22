"Contro il Viktoria Plzen sarà una partita importante perché abbiamo bisogno di vincere per andare avanti in classifica. L’anno scorso abbiamo visto che la classifica è sempre molto corta, per cui ogni partita è importante. La cosa più importante è tornare a vincere dopo aver perso contro l’Inter". Questo è il messaggio lanciato dal tecnico della Roma Gian Piero Gasperini alla vigilia del match di Europa League contro i cechi.

Secondo il tecnico i giallorossi sono comunque in crescita, anche dal punto di vista della creazione di situazioni pericolose in attacco: “Credo che la partita con l’Inter ci abbia dato una fiducia diversa. Abbiamo tirato dieci volte da dentro l’area contro una squadra forte, è un buon segnale rispetto a partite dove abbiamo costruito meno”.