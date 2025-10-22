La lista degli infortunati della Lazio continua ad allungarsi. L'ultimo nome aggiunto al lungo elenco è quello di Matteo Cancellieri, uscito in anticipo nella sfida contro l'Atalanta per un problema muscolare: gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato "una lesione miotendinea di media entità alla coscia sinistra", come informa il club biancoceleste in una nota ufficiale.

Cancellieri ha già iniziato il percorso terapeutico e, stando a quanto raccolto da Sky Sport, dovrebbe stare ai box per circa un mese: la sua presenza per Inter-Lazio del 9 novembre è dunque da considerare a forte rischio.