Intervenuto in collegamento con Sky Sport, la leggenda della MotoGp nonché grandissimo tifoso dell'Inter, Valentino Rossi è stato sollecitato a rispondere anche sulla sua Beneamata, reduce dalla bella vittoria in Champions League contro l'Union SG e in vista del match di sabato prossimo contro i campioni d'Italia del Napoli: "L'anno scorso la stagione è stata molto positiva ma ha avuto un finale drammatico perché abbiamo perso tutto quello per il quale stavamo concorrendo, eravamo in corsa su tutto compresa la Champions. Poi… È andato via Inzaghi e tutti gli interisti, compreso me, eravamo preoccupati perché Inzaghi è un grande allenatore. È arrivato Chivu, che noi conosciamo bene perché è stato un giocatore fantastico anche all’Inter, ed è stato anche capitano credo. Dopo quattro-cinque di rodaggio la squadra ha cominciato a girare e Chivu sta facendo un lavoro egregio, abbiamo fatto un sacco di vittoria. Ieri sera li ho visti, abbiamo vinto 4-0, siamo lì davanti in Champions e quindi possiamo fare bene anche quest’anno" ha detto VR46.

Poi c’è il Napoli.

"Sabato sera c’è il Napoli e noi ci dobbiamo vendicare dell’anno scorso. Ci hanno battuto e sarebbe bello vincere. E poi c’è Sepang quindi sarà un weekend di calcio, MotoGp e poi domenica c’è la Formula1".