Con una clamorosa rimonta nel recupero, l'Inter di Benito Carbone è riuscita a ribaltare un risultato che sembrava stregato superando per 2-1 l'Union Saint-Gilloise e rilanciandosi nella corsa in Youth League. Il tecnico nerazzurro, dopo le parole di ieri in zona mista, ha espresso la sua felicità anche ai microfoni di Inter TV: "Credo che alla fine abbiamo meritato la vittoria per tutto quello che abbiamo fatto. I ragazzi sono andati oltre, hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, e di questo sono felice. Questa è la squadra che alleno ormai da un anno e mezzo. Lavorano duramente ogni giorno, li ho voluti ringraziare e fare i complimenti per come hanno giocato e per come hanno creduto nella vittoria fino alla fine. Ho chiesto loro di fare uno step ulteriore: diventare una vera squadra. Siamo un grande gruppo, ma dobbiamo fare quel salto di qualità che ci permette di essere squadra in tutto e per tutto".

Ma quale è la forza principale di questo gruppo? "Il nostro equilibrio, il nostro modo di giocare, non devono mai cambiare. Al di là di tutto quello che succede in campo, non dobbiamo mai perderci. Dobbiamo credere sempre in ciò che facciamo e continuare su questa strada, quella su cui lavoriamo da un anno e mezzo. E i ragazzi lo stanno facendo molto bene: credono nel progetto e lo dimostrano partita dopo partita. Stiamo crescendo anche con quei giocatori che fino a due o tre settimane fa erano un po’ sotto tono perché avevano bisogno di giocare. Sono felice per loro, hanno dimostrato grande carattere, spirito di squadra e spirito di sacrificio. Il fatto che non abbiano mai mollato fino all’ultimo minuto è motivo di orgoglio. A tutti loro vanno davvero grandi complimenti. Vogliamo andare avanti in questa competizione, perché è una competizione bellissima che ci dà la possibilità di crescere tutti insieme. Dobbiamo giocarcela a viso aperto, come abbiamo fatto oggi. Io credo molto in questo gruppo e sono convinto che ce la possiamo fare. ”