Cinque minuti di paura, poi pronti via: il Saint-Gilloise prova a mettere paura all'Inter con un avvio sprint, ma alla lunga questa foga dei campioni del Belgio si rivela un fuoco di paglia. L'Inter prende gradualmente le misure all'avversario per poi decidere di straripare nel gioco e nel risultato. E se è importante mantenere la porta ancora inviolata, adesso i nerazzurri imparano a leggere lo spartito che prevede che più gol fai in questa Champions e meglio è: apre Denzel Dumfries, poi Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Pio Esposito arrotondano ulteriormente un risultato che non rende del tutto giustizia alla serata di grazia, l'ennesima, dei ragazzi di Cristian Chivu che si mantengono nel gruppetto di vertice della League Phase e arrivano col morale a mille alla gara di sabato contro un Napoli che viceversa è uscito umiliato dal campo del PSV Eindhoven con un clamoroso 6-2.

IL TABELLINO

UNION SAINT-GILLOISE-INTER 0-4

MARCATORI: 41' Dumfries, 45' + 1 Lautaro Martinez, 53' Calhanoglu (R), 76' Esposito

UNION SAINT-GILLOISE: 37 Scherpen; 25 Khalaili, 5 Mac Allister, 16 Burgess, 48 Leysen; 6 Van De Perre, 8 Zorgane (84' 17 Schoofs), 4 Rasmussen (61' 20 Giger); 10 Ait El Hadj (61' 30 Florucz), 12 David (61' 13 Rodriguez), 22 Niang (75' 27 Patris).

In panchina: 1 Chambaere, 3 Barry, 11 Guilherme Smith, 23 Boufal, 26 Sykes.

Allenatore: David Hubert.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij (46' 25 Akanji), 95 Bastoni (59' 32 Dimarco); 2 Dumfries (77' 11 Luis Henrique), 16 Frattesi, 20 Calhanoglu (59' 8 Sucic) 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez (59' 14 Bonny), 94 Esposito.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco.

Allenatore: Cristian Chivu.



Arbitro: Nyberg (SWE). Assistenti: Beigi - Soderkvist. Quarto ufficiale: Ladeback. VAR: Fernandez. Assistente VAR: Villanueva.

Note

Ammoniti: De Vrij (I), Schoofs (SG)

Corner: 3-4

Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.

RIVIVI IL LIVE

93' - FISCHIA NYBERG, RIEN NE VA PLUS AL LOTTO PARK!!! L'INTER DOMINA ANCHE A BRUXELLES, POKER AL SAINT-GILLOISE E PRIMATO SEMPRE PIU' SALDO!!!

92' - Nonostante la brutta serata, il tifo del Saint-Gilloise non ha mai smesso di farsi sentire.

90' - Tre minuti di recupero. Ormai attendono tutti il fischio finale.

88' - Arriva un giallo anche per il Saint-Gilloise: ammonito l'ultimo entrato Schoofs per fallo su Carlos Augusto.

88' - Inter che congela il possesso palla, trascinando la gara verso la fine.

85' - Coraggiosi i belgi che almeno vogliono la soddisfazione della rete: Sommer blocca il tiro di Florucz.

84' - Nel Saint-Gilloise dentro Schoofs per Zorgane.

84' - Occasione per il punto della bandiera per il Saint-Gilloise: Kalaili riceve dopo un rimpallo e calcia un diagonale che non trova né la porta né il tocco vincente di Rodriguez

79' - Brutto fallo su Sucic, Nyberg non estrae il giallo. Poi la punizione di Dimarco termina fuori.

77' - Fuori Dumfries, autore di un grandissimo match; in campo Luis Henrique.

IL GOL DI ESPOSITO: Grande sgasata di Bonny che lanciato da Zielinski guadagna il fondo poi scarica nuovamente in mezzo per il giovane compagno che ha qualcosa da farsi perdonare. E lo fa per bene: spaccata vincente con palla che passa tra due difensori prima di finire in porta. Esposito che poi va ad abbracciare Bonny ringraziandolo.

76' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEEESPOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOOOO!!!

75' - Nell'Union dentro Patris, che rileva il combattivo Niang.

74' - Bell'inserimento di Frattesi che calcia a botta sicura, Scherpen in uscita gli chiude la strada mettendoci il braccio sinistro.

72' - Bonny punta la porta, poi però decide di allargarsi e mettere in mezzo per Frattesi che viene anticipato.

71' - Duello Dumfries-Niang sul lato corto dell'area Saint-Gilloise, alla fine l'olandese guadagna una rimessa.

69' - Cosa si è divorato Esposito!!! Affondo di Dumfries sulla destra e tocco in mezzo per l'attaccante che deve solo appoggiare nella porta sguarnita. Ma la conclusione finisce beffardamente fuori per la disperazione del giovane bomber.

66' - Niang non molla, bel filtrante e conclusione che colpisce l'esterno della rete.

66' - Bravo Bisseck a contenere una sgroppata di Rodriguez, per poi mettere palla in fallo laterale.

63' - Dumfries atterra con una spinta Niang in area, Nyberg lascia proseguire tra le proteste dei tifosi.

61' - Anche Hubert fa tre sostituzioni: dento Giger, Rodriguez e Florucz per Rasmussen, David ed El Hadj.

60' - Subito Dimarco si mette in mostra andando a sbarrare la strada ad una possibile transizione avversaria.

58' - Arrivano altri cambi per l'Inter: esce Lautaro Martinez che lascia il campo a Bonny. In campo anche Dimarco per Bastoni e Sucic per Calhanoglu.

57' - Prova David ad attaccare la profondità, ma perde il contatto col pallone e Akanji ringrazia.

53' - Si presenta ovviamente dal dischetto Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! Scherpen spiazzato, l'Inter saluta la compagnia!!!

52' - Attenzione, Nyberg all'on-field review. Pochi secondi e poi la decisione: rigore.

50' - Crossa Calhanoglu, Lautaro va debolmente di testa e Scherpen para. Poi c'è una protesta per un presunto mani di Mac Allister che va a chiarirsi.

48' - Dumfries si ritrova praticamente un rigore in movimento ma colpisce la palla di taglio, trovando la respinta di un difensore.

46' - Subito chance per l'Inter con Lautaro che prova a mettere per Esposito, anticipato in corner.

-----

22.02 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.01 - Nell'Inter ci sarà spazio per Akanji, che rileverà De Vrij.

HALFTIME REPORT - Un avvio di totale furore agonistico del Saint-Gilloise fa perdere un po' la bussola all'Inter, che ci mette un po' a riprendere il filo del discorso ma progressivamente guadagna campo e poi decide di far saltare il banco con un doppio gancio al mento degli avversari nel giro di quattro minuti. Prima, è Denzel Dumfries ad essere lestissimo a ribadire in rete una palla smorzata da un tocco col braccio (divenuto non punibile) di Yann Bisseck da corner, poi è Lautaro Martinez che dopo essersi divorato una chance a tu per tu con Scherpen si fa perdonare piazzando un pallone servito magistralmente da Pio Esposito all'incrocio dei pali per il raddoppio. Lautaro che nell'avvio a spron battuto degli Unionistes fa una rete in più salvando sulla propria linea dopo un colpo di testa da pochi metri di David.

------

45' + 2': Nygren manda le squadre a riposo, Inter avanti all'intervallo con un vantaggio di due reti a zero.

IL GOL DI LAUTARO: Da un lancio di un Bastoni sempre molto attento, Dumfries parte in avanti e mette in mezzo dove Esposito, con grandissima intelligenza, appoggia per il Toro che stavolta non può sbagliare. Palla messa delicatamente all'incrocio, raddoppio in pochi minuti.

45' + 1 - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEZZZZZZZZ!!!

45' + 1 - Inizia il minuto di recupero.

42' - Erroraccio di Lautaro. Il Toro, praticamente solo n area davanti a Scherpen, fa una finta di troppo e consente al portiere avversario di mettere le mani sulla sfera.

IL GOL DI DUMFRIES: Corner sul quale Bisseck tocca di testa (e anche col braccio), palla sulla quale piomba Dumfries che come un falco da zero metri ribadisce in porta.

41' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! DEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEELLL DUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIEEEEEEEEEESSSSSSSSS!!

40' - Scherpen dice no a Lautaro. L'argentino controlla un bel pallone e calcia a botta sicura, il lunghissimo portiere gialloblu si inginocchia e mura il tiro.

39' - Altro cross dalla sinistra di Lautaro per Frattesi che però dovrebbe avere le molle per riuscire a controllare il pallone.

38' - Sponda di Pio Esposito a servire Lautaro che deve provare un tiro in scivolata, pallone che si spegne in curva.

38' - Zhorgane mette il piede e intercetta un assist interessante per Frattesi.

35' - Saint-Gilloise che non sfrutta una buona ripartenza su rilancio errato di De Vrij, David non riesce a controllare un buon pallone messo da El Hadj.

34' - Dumfries chiude Niang, che commette fallo sul nerazzurro.

32' - Palla che balla nell'area dell'Inter, un rimpallo su Bisseck per poco non beffa Sommer che si lancia sul pallone e lo blocca.

31' - Duro scontro tra De Vrij e Van de Perre, per Nyberg è ammonizione per l'olandese.

29' - Lautaro viene atterrato in area da Leysen, il capitano nerazzurro protesta ma per Nyberg è tutto ok.

29' - Corner di Calhanoglu, stacca Pio Esposito che colpisce di testa mandando alto.

27' - Carlos Augusto aspetta un pallone da destra poi prova la difficile conclusione angolata senza inquadrare la porta.

26' - Burgess travolge Pio Esposito poi va a lamentarsi pesantemente con Nyberg non si sa per quale motivo.

25' - Ancora un po' di confusione nella difesa nerazzurra, David e Zhorgane provano la conclusione in porta.

24' - Ripartenza veloce del Saint-Gilloise, Ait El Hadj prova il tiro dalla distanza trovando una deviazione che agevola l'intervento in due tempi di Sommer.

23' - Calhanoglu vede campo aperto davanti a sé e calcia, Scherpen si allunga e respinge. Primo corner per l'Inter.

22' - Prova a sfuggire via Van de Perre, che però perde la maniglia e vede spegnersi la palla sul fondo.

21' - Inter che ora tiene il pallino del gioco, Zielinski prova a servire Bastoni che però viene colto in controtempo.

17' - Recupero a ridosso dell'area dell'Inter, palla che arriva a Frattesi che prova il tiro al volo: conclusione fuori.

16' - Pio Esposito! Lautaro riceve bene palla dalle retrovie e prova a mettere in mezzo per Esposito, che in spaccata non arriva a ribadire in porta.

15' - Lancio di Carlos Augusto per Esposito che però non ha un controllo felice, la palla schizza sul fondo.

13' - Bel recupero a metà campo di Dumfries che guadagna un fallo.

11' - Bisseck troppo confidente viene anticipato da David che strappa un nuovo calcio d'angolo.

10' - Dumfries detta un passaggio in profondità a De Vrij, ma l'intesa tra connazionali non va: pallone sul fondo.

9' - Inter che prova a scrollarsi di dosso le paure iniziali, cercando spesso il cross dalla trequarti.

7' - Ancora David pericoloso: il potente attaccante salta due difensori ma poi calcia male, pallone fuori.

7' - Nyberg riconsegna palla ai belgi. Ma l'Inter recupera. Cross sporcato e recuperato da Scherpen, gigante di 206 cm...

6' - Conclusione di Dumfries che colpisce in pieno volto un avversario, gioco fermo.

4' - Van de Verre prova una conclusione al volo, Sommer resta immobile a guardare la palla che finisce fuori. Nerazzurri un po' intontiti.

4' - Salvataggio sulla linea di Lautaro su spizzata di David da azione di calcio d'angolo, poi è ancora Sommer a deviare in calcio d'angolo. Avvio furente dei belgi.

3' - Subito Sommer! David riesce a scappare due volte a De Vrij, entra in area e calcia trovando pronto il portiere nerazzurro che respinge in corner.

2' - Disimpegno all'indietro rischioso di Bisseck, bravo Sommer ad evitare un corner.

-----

21.00 - Sarà del Saint-Gilloise il primo pallone del match: PARTITI!

20.59 - Burgess e Lautaro davanti a Nyberg per il sorteggio.

20.56 - Union Saint-Gilloise e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.55 - Squadre nel tunnel che porta al campo.

20.49 - Si è scatenato un autentico diluvio su Bruxelles, a pochi minuti dal via del match.

20.45 - Squadre rientrate negli spogliatoi, fra poco sarà calcio d'inizio. Qualche minuto fa, Dumfries ha fermato il riscaldamento per farsi massaggiare ad un tendine.

------