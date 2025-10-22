È Scott McTominay l'unica blanda gioia di Antonio Conte nella tragica notte di Eindhoven, dove il suo Napoli ha incassato sei reti dal PSV al fronte delle due segnate proprio dallo scozzese che a fine gara ha commentato la partita ai canali ufficiali dell'Uefa: "Dobbiamo imparare a difendere meglio, soprattutto quando restiamo in dieci uomini, dimostrando più solidità rispetto a quanto abbiamo fatto negli ultimi dieci o quindici minuti di gara. Nel calcio c'è sempre un'altra partita che arriva subito dopo, quindi dobbiamo lasciarci alle spalle le emozioni e la delusione di questa serata e concentrarci su come migliorare. I due gol subìti nel primo tempo sono stati davvero particolari: nel giro di pochi istanti ci siamo trovati sotto 2-1, e fino a quel momento stavamo giocando abbastanza bene. Ma questo fa parte del gioco, può succedere" ha detto prima di rispondere sul cammino da fare, che vedrà l'Inter come prossimo scoglio da superare.

"È una stagione lunga e dobbiamo mantenere la calma. Non possiamo perdere la testa o lasciarci prendere da troppi pensieri. Serve pensare partita dopo partita, come ho sempre detto nel corso della mia carriera. Non è andata come speravamo, affatto. Ma c'è già un nuovo impegno alle porte, e il nostro obiettivo deve essere quello di crescere e migliorare" ha concluso l'ex United proiettandosi alla sfida del Maradona di sabato prossimo.