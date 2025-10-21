E' ovviamente nero l'umore di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo la deblacle azzurra sul campo del PSV: "Abbiamo fatto una brutta figura che dovremo analizzare - ha detto il difensore a Sky Sport dopo il 6-2 del Philips Stadion di Eindhoven -. Non possiamo lasciar passare una serata così; abbiamo parlato un po' in spogliatoio, poi ci sarà modo di parlarne nei prossimi giorni, anche se tra poco si rigioca (contro l'Inter, ndr). E' andato tutto storto, in questo momento siamo fragili, al contrario dell'anno scorso che eravamo granitici. Dobbiamo fare un bagno di umiltà, riflettendo su questa sconfitta. Tante volte sconfitte così grosse possono fare bene perché si può trarre qualcosa di importante".