L’Inter continua a viaggiare a ritmo altissimo anche in Europa e lo fa con un risultato che riporta indietro di vent’anni le lancette della memoria. Il netto successo per 4-0 sul campo dell’Union Saint-Gilloise segna infatti un dato particolare: come fa notare Opta, è soltanto la seconda volta che i nerazzurri vincono una partita in trasferta nelle competizioni UEFA con almeno quattro reti di scarto. L’unico precedente risaliva al 20 ottobre 2004, quando la squadra allora allenata da Roberto Mancini demolì il Valencia per 5-1 al Mestalla, sempre in Champions League.

Il dato certifica sia la maturità raggiunta dalla formazione di Cristian Chivu, capace di coniugare efficacia e continuità, sia il peso specifico che l’Inter sta acquisendo sul palcoscenico europeo. Non solo vittorie e gol: le tre gare del girone sono arrivate tutte a porta inviolata, ulteriore segnale di solidità e gestione dei momenti, indispensabili per competere fino in fondo.