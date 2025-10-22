Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha messo in evidenza un aspetto importante di questi primi mesi di gestione dell'Inter da parte di Cristian Chivu: "Io credo che l'Inter sia una squadra solida. Ho perso finali di Champions anche in malo modo come a Istanbul e so che i mesi successivi possono essere terribili. L'inizio può essere difficile ma fino a quattro mesi fa era una squadra forte. Hanno dimenticato quanto accaduto e qui Chivu è stato bravo. È un ragazzo intelligente e un personaggio interessante, lo dicono tutti e si vede anche da quello che dice. I giocatori lo hanno trovato interessante".