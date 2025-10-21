Ancora una vittoria per l'Inter, uscita dal Lotto Park dopo aver inflitto un 4-0 ai padroni di casa dell'Union Saint-Gilloise e porta a casa altri tre punti importantissimi per la classifica e per la continuità in vista di Napoli come dice Denzel Dumfries a Inter TV dopo la partita: "Nei calci d’angolo sono importanti, siamo forti, abbiamo giocatori alti quindi è una qualità nostra. Sono contento perché è una vittoria importante".

Mentalità vincente che aiuta in questo periodo pieno di impegni?

"Tutti sapevano l’importanza di questo periodo, siamo sulla strada giusta. Vogliamo sempre vincere e questa è la strada giusta".

Soprattutto in vista di Napoli…?

"Sì, il Napoli è una squadra forte, sono i campioni d’Italia dell’anno scorso. Sarà fondamentale per noi e andiamo là per vincere".