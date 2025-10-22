Tra i più positivi nella partita contro l'Inter in casa Union Saint-Gilloise è stato il centrocampista Kamiel Van de Perre, che nel dopopartita del Lotto Park ha espresso il suo punto di vista a Het Laatste Nieuws: "Nel calcio bisogna sfruttare i momenti migliori ed è proprio questo che non sapevamo fare. L'Inter è una squadra che può darti l'impressione di non essere in un buon momento della partita e poi segna due gol in cinque minuti. In quel momento, sai che sarà dura, soprattutto quando subisci il terzo gol. "Ma non dobbiamo dimenticare che l'Inter è stata finalista in questa competizione la scorsa stagione, non dobbiamo vergognarci della nostra prestazione".