L'Inter passa a Bruxelles contro l'Union Saint-Gilloise con un rotondo 4-0. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella quarta gara di Champions League, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

PER VOTARE CLICCA QUI

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 21 ottobre 2025 alle 23:04
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print