"Secondo me l’Inter, insieme al Napoli, è la candidata principale per lo Scudetto. Questo è fuori discussione". Così Fulvio Collovati, intervistato da CityRumors Milano, si esprime sulla squadra nerazzurra: "Cristian Chivu ha finalmente trovato la quadra. Vediamo delle verticalizzazioni maggiori come successo a Roma con Nicolò Barella per Yoan Bonny".

In molti dicono che questa Inter è molto simile a quella di Inzaghi e ancora la mano di Chivu non si vede. Lei è d’accordo?

"Assolutamente no. È vero che l’impostazione è ancora il 3-5-2 con i due attaccanti che sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ma poi ci sono alternative del calibro di Pio Esposito e Bonny, differenti da quelle dello scorso anno. In più vedo una diversa interpretazione dei ruoli e della gara. Con Chivu si cerca più la verticalizzazione e la profondità rispetto a Inzaghi".

Altra cosa da sottolineare è il fatto che Chivu ha avuto il coraggio di lanciare un giovane come Pio Esposito.

"Su questo bisogna dire che Inzaghi i giovani non li aveva, ora ci sono. Poi Chivu ha un trascorso già in nerazzurro e conosce molto bene Pio Esposito avendolo allenato in Primavera. Poi bisogna dire che forse l’attuale tecnico ha percepito il messaggio per cui è stato chiamato: lavorare e lanciare i giovani come Esposito".