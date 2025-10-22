Tenendo conto dell'indice di formazione del numero di giocatori cresciuti nel vivaio di un club, del livello dei club in cui hanno giocato nell'ultimo anno e dei minuti disputati in partite ufficiali nello stesso periodo, l'Osservatorio calcistico del CIES ha stilato anche quest'anno la top 100 delle società con i migliori settori giovanili. Il primo posto è ancora una volta appannaggio del Benfica, che secondo lo studio di cui sopra ha formato ben 93 giocatori attivi nei 49 campionati analizzati di tutto il mondo. A seguire troviamo il Barcellona e il River Plate che completano il podio di una classifica che non solo non registra la presenza di squadre italiane nella top 10, ma bisogna addirittura sfogliare fino all'87esima posizione per trovarne una.

All'87esima posizione difatti troviamo la Juventus, con una valutazione di 35 data da 32 calciatori che "hanno giocato 2.483 minuti nei 49 campionati analizzati". Al posto successivo troviamo l'Inter, posizionata quindi all'88esimo posto, come i rivali bianconeri sempre a quota 35, con 29 giocatori che hanno giocato 2.710 minuti disputati. Altra italiana presente nella top 100 è l'Atalanta, piazzata al 93esimo posto con 25 calciatori nei campionati considerati, i quali hanno giocato un totale di 2.885 minuti.