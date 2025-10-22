Intervenuto a La Stampa, l'ex calciatore tra le altre dell'Inter, Anderson Hernanes comunemente noto come il 'Profeta', ha parlato anche delle squadre milanesi.

Il tempo dell’Inter e del Milan?

"Per me sono le due squadre dove il sole splende di più. L’Inter in particolare, ma anche il Milan, sebbene abbia ancora bisogno di qualche conferma. Però, se devo fare un pronostico su chi vincerà lo scudetto, dico prima il Milan, perché non ha l’impegno nelle Coppe, e poi l’Inter".

Un pronostico anche sull’Italia: riuscirà ad andare ai Mondiali?

"Ormai sono mezzo italiano, mi auguro proprio che riesca a qualificarsi. Ma credo che ce la farà, perché Gattuso è riuscito a risvegliare un certo orgoglio in tutta la squadra".