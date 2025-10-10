Entrando al 70esimo al posto di Douglas Santos nell'amichevole vinta largamente contro la Corea del Sud, Carlos Augusto è tornato in campo con la maglia della Nazionale brasiliana. Momento importante per il difensore dell'Inter che viene celebrato dal club di appartenenza con un bel post pubblicato sul proprio profilo X. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 10 ottobre 2025 alle 18:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
