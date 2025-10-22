Marinelli e Abisso saranno fermati da Rocchi dopo i fatti di Milan-Fiorentina: "Difficilmente li rivedremo in campo velocemente", scrive oggi il Corriere dello Sport.

"Primo vero caso (ed errore grave) di questo inizio di stagione (non sta andando benissimo, eh?). Inizio stagione a cui manca ancora una riunione tecnica CAN-società (B, C e forse anche dilettanti le hanno già fatte) - si legge -. Mancanza grave. Sabato e domenica vedremo in campo, invece, sia Mariani che Colombo. Già, ma cosa c’entrano con l’episodio di San Siro? Nulla, ma saranno i direttori di gara (a meno di clamorosi ripensamenti londinesi) di Napoli-Inter e Lazio-Juventus, i due big match di giornata. Oggi la conferma a mezzogiorno, quando usciranno le designazioni".