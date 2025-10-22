Piotr Zielinski commenta ai microfoni di Sport Mediaset la vittoria contro l'Union Saint-Gilloise. "Sapevamo delle difficoltà ma non così tante, dopo 2-3 schiaffi ci siamo svegliati e abbiamo messo a posto le cose. Loro sono un'ottima squadra, davanti al loro pubblico potevano metterci in difficoltà. Abbiamo però dimostrato grande qualità, 4-0 e una buona classifica. Andiamo avanti".

"L'approccio - prosegue - poteva essere diverso, loro hanno creato queste occasioni e poi siamo stati bravi a fare gol e non subirli. A volte c'è anche la bravura degli avversari. Sulle palle inattive si sono preparati bene, hanno creato qualche occasione sui calci d'angolo. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto ma come ho detto: l'importante era vincere, abbiamo dimostrato qualità per cui godiamoci la vittoria. Chivu è bravissimo, ci guarda durante gli allenamenti, vede il nostro stato di forma e ci dà un'opportunità. Tutti siamo accesi, pronti, ed è un bene per la squadra non avere solo undici titolari che giocano sempre. Chi gioca meno deve essere sempre pronto, come funziona nelle grandi squadre.

Ora la trasferta di Napoli. "Il nostro obiettivo è cercare di vincere, siamo solo all'ottava giornata per cui ci sarà tempo, ma andremo a Napoli per provare a prendere tre punti", risponde Zielinski.