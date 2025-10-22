"Abbiamo iniziato come dovevamo, al livello dell'Inter. Ma è frustrante che le nostre occasioni non siano andate a segno". Così Promise David commenta a Uefa.com l'andamento della sfida tra Union Saint-Gilloise e Inter in Champions League.

"Ci è mancata un po' di fortuna, e me ne assumo la responsabilità. Il primo gol che abbiamo subìto, su calcio d'angolo, poteva essere evitato. Ma impariamo da questo", ha detto ancora l'attaccante.