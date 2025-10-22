Consueto appuntamento con il Podcast di FcInterNews: nella puntata di oggi Andrea Bosio analizza la larga vittoria 4-0 dell'Inter sull'Union Saint-Gilloise: "Dopo un avvio deciso dei padroni di casa i nerazzurri prendono il controllo della gara, la sbloccano con Dumfries e dominano segnando 4 gol. Qualificazione sempre più vicina ma ora attenzione al Napoli ferito dal PSV" la sintesi delle sue parole. A seguire il podcast: buon ascolto.

Mer 22 ottobre 2025 alle 16:46
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
